Миграционный пакт ООН расколол правительство Бельгии

Неладно что-то в бельгийском королевстве. Страна переживает политический кризис, в результате чего из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс". Причиной послужили разногласия по проблеме миграции.

Накануне "НФА" пригрозила премьеру выходом из коалиции, если тот поедет в Марракеш подписывать миграционный пакт ООН. Глава правительства своего намерения не изменил, поблагодарив министров из фламандской партии за работу.

"Завтра я лечу в Марракеш как глава коалиции оранжево-голубых. Я должен взять на себя ответственность как премьер-министр и быть гарантом преемственности, ответственности и стабильности", - заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Из правительства уходят три ключевых члена - глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, а также два госсекретаря - по миграции и социальной политике.

Глава федерального правительства Бельгии в сентябре с трибуны ООН дал обещание, что Бельгия подпишет миграционный пакт, от которого отказались уже несколько европейских стран.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году. Позже их примеру последовал ряд европейских стран, среди них Австрия, Польша, Чехия, Швейцария, Болгария, Венгрия, а также Израиль и Австралия.