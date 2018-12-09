Пакт ООН о миграции: "за" и "против"

Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции планируется принять на межправительственной конференции в марокканском Марракеше 10-11 декабря. Окончательная версия документа была утверждена на такой же конференции в июле. Какую роль призвано сыграть это соглашение, которое уже отказались подписывать США, Израиль, Австралия и ряд европейских стран?

"В сущности это напоминание всем правительствам, которые привержены Глобальному договору, уважать права человека, к чему они уже присоединились на международном уровне. Настало время, чтобы эти правительства со всей прямотой и ответственностью осознали свою обязанность остановить параноидальную популистскую антиммиграционную риторику, а также то, что пришло время упорядочить миграцию ".

Глобальный договор о миграции раскол Евросоюз. Австрия уже заявила, что он ставит под угрозу её суверенитет. Эту позицию разделили и другие страны ЕС, в том числе Польша, Чехия, Болгария, Венгрия и Италия.

"Вот уже несколько месяцев, как мы переживаем новый виток миграционной проблемы, и обсуждать нужно уже новые компромиссные решения. Думаю, что наша трёхкомпонентная модель позволит нам пойти гораздо дальше, чем в случае единого подхода для всех",- считает министр внутренних дел Австрии Герберт Кикл.

В Глобальном пакте прописаны 23 цели, которые ООН хотела бы достичь. Документ обязательной юридической силы не имеет: за государствами сохраняется право определять собственную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей юрисдикции.