Интерпол: поражение Прокопчука или Кремля?

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Вице-президента Интерпола россиянина Александра Прокопчука называли главным претендентом на пост главы организации, но в итоге его обошел южнокореец Ким Чен Ян. Чем это можно объяснить? Личным отношением голосовавших к Прокопчуку? Или нежеланием видеть человека с российским паспортом во главе организации?

О том, что именно Прокопчук может встать у руля Интерпола, заговорили после публикации в газете The Times. Эта новость вызвала бурю негодования в разных странах. На Украине, в Литве и в Эстонии заявили, что в случае победы россиянина могут пересмотреть свои отношения с этой организацией, а несколько американских сенаторов сравнили Прокопчука во главе Интерпола с лисой во главе курятника.

Бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter написал, что Прокопчук служит в МВД – ведомстве, которое подавляет оппозицию, и что избрание россиянина нанесет огромный ущерб репутации Интерпола. При этом Макфол подчеркнул, что лично против Прокопчука он не имеет ничего.

Высказался насчет этой кандидатуры и евродепутат Ги Верховстадт:

"Россия регулярно злоупотребляет ресурсами Интерпола, чтобы преследовать своих политических противников. Если руководить им будет главный нарушитель Прокопчук, то демократическим и свободным странам, вероятно, придется создать другую организацию".

В ответ на подобные комментарии в российском МВД заявили, что считают недопустимой политизацию Интерпола - организации, которая объединяет усилия почти 200 стран в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом.

В Кремле в преддверии голосования открыто говорили, что поддерживают кандидатуру Прокопчука. Сожаление по поводу того, что россиянин не стал главой Интерпола, выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заметил, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства.

Между Россией и Украиной

Кстати, Прокопчук родился не в России, а на Украине. Его родной брат – представитель Украины при ОБСЕ. Но все же власти этой страны не скрывали своей радости от проигрыша Прокопчука. "Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи! Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем!" - написал в Twitter глава МВД Арсен Аваков:

В числе тех, кто жестко критиковал кандидатуру Прокопчука, был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В преддверии голосования он заявил, что в случае победы россиянина сотни людей могут стать мишенью Кремля. И уже после выборов он написал:

Разум восторжествовал. Кремль пытался протащить своего. Того, кто много лет помогал преследовать оппонентов власти и отмазывать «своих». Его даже считали «фаворитом» 4 дня назад. Не вышло. Это наша общая победа. https://t.co/AiwLVFT4FV — Ходорковский Михаил (@mich261213) 21 ноября 2018 г.

Тема активно обсуждалась пользователями соцсетей. Кто-то поддерживал Прокопчука и говорил о давлении на голосовавших, кто-то же радовался тому, что Кремль в этой битве проиграл.

"Письмо американских сенаторов в Интерпол как раз перед выборами главы - это и есть вмешательство в выборы", - замечает, например, интернет-пользователь из России Артур Поорт.

Другой позиции придерживается Stah Rozsoha, который живет в Киеве:

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