Керченский инцидент: версия ФСБ РФ

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Федеральная служба безопасности России, в структуру которой входит пограничная служба, изложила свою версию морского инцидента, который произошел 25 ноября на подступах к Керченскому проливу со стороны Чёрного моря. Согласно ФСБ, суда ВМС Украины получили информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу еще вечером 24 ноября. Согласно временным правилам, утверждённым капитаном керченского порта, заявка на проход пролива должна подаваться за 48 и 24 часа до планируемого прохода и вновь подтверждаться за 4 часа.

25 ноября в 05.35 утра группа из трёх украинских кораблей, вышедших из Одессы, уведомила российские власти о намерении пройти через пролив, настаивая на своём праве на свободный проход на основании российско-украинского договора от 2003 г. В 07.10 они пересекли линию морской границы Российской Федерации (утверждается, что воды в которые вошли корабли ВМСУ, принадлежали РФ и до 2014 г.) С этого момента они рассматривались пограничной службой РФ как нарушители границы.