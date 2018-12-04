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Ада Хегерберг не оскорблена вопросом про тверк

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Ада Хегерберг не оскорблена вопросом про тверк

Ада Хегерберг не оскорблена вопросом про тверк
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Норвежская футболистка Ада Хегерберг не считает себя жертвой сексуальных домогательств после скандального высказывания соведущего церемонии вручения премии «Золотой мяч» Мартина Сольвейга. Он пригласил обладательницу престижного трофея на танец и спросил, умеет ли она танцевать тверк.

Ада Хегерберг говорит, что не в обиде на диджея: «Мы немного потанцевали, я выиграла «Золотой мяч» и это важнее всего. Я радовалась, я не видела ничего плохого… Но он мог бы спросить о чем-то другом, например, что я чувствую, получив “Золотой мяч”, о чем-то более связанном с футболом, это было бы гораздо интереснее».

На Мартина Сольвейга обрушился вал критики и обвинений в сексизме, в том числе со стороны известных футболистов. Как говорила Хегерберг, сразу после церемонии DJ лично попросил у неё прощения. Затем он опубликовал в интернете видеозапись с извинениями:

«Это произошло из-за моего плохого владения английским, который я знаю явно недостаточно. Я не хотел никого оскорбить. Это была шутка, наверное, плохая, и я хочу извиниться перед теми, кого я, возможно, обидел. Извините».

Из Лиона передаёт корреспондент Euronews Паула Вилаплана: «Ада Хегерберг и её клуб “Лион” хотят перевернуть страницу, они просто хотят отпраздновать этот исторический момент. В среду, перед матчем между Лионом и Реном, который пройдет здесь на стадионе “Парк Олимпик Лионэ”, Ада Хегерберг подарит этот трофей примерно 45 000 зрителей, — трофей, который стал символом прорыва в женском футболе».