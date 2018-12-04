Ада Хегерберг не оскорблена вопросом про тверк

Норвежская футболистка Ада Хегерберг не считает себя жертвой сексуальных домогательств после скандального высказывания соведущего церемонии вручения премии «Золотой мяч» Мартина Сольвейга. Он пригласил обладательницу престижного трофея на танец и спросил, умеет ли она танцевать тверк.

Ада Хегерберг говорит, что не в обиде на диджея: «Мы немного потанцевали, я выиграла «Золотой мяч» и это важнее всего. Я радовалась, я не видела ничего плохого… Но он мог бы спросить о чем-то другом, например, что я чувствую, получив “Золотой мяч”, о чем-то более связанном с футболом, это было бы гораздо интереснее».

На Мартина Сольвейга обрушился вал критики и обвинений в сексизме, в том числе со стороны известных футболистов. Как говорила Хегерберг, сразу после церемонии DJ лично попросил у неё прощения. Затем он опубликовал в интернете видеозапись с извинениями:

«Это произошло из-за моего плохого владения английским, который я знаю явно недостаточно. Я не хотел никого оскорбить. Это была шутка, наверное, плохая, и я хочу извиниться перед теми, кого я, возможно, обидел. Извините».

Из Лиона передаёт корреспондент Euronews Паула Вилаплана: «Ада Хегерберг и её клуб “Лион” хотят перевернуть страницу, они просто хотят отпраздновать этот исторический момент. В среду, перед матчем между Лионом и Реном, который пройдет здесь на стадионе “Парк Олимпик Лионэ”, Ада Хегерберг подарит этот трофей примерно 45 000 зрителей, — трофей, который стал символом прорыва в женском футболе».