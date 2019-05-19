"Лион" выиграл женскую Лигу чемпионов

Обладательница "Золотого мяча-2018" Ада Хебергерг вновь подтвердила свой статус звезды футбола: хет-трик норвежки, форвард французского "Лиона" позволили её команде в четвёртый раз подряд (и шестой раз в сумме) выиграть женскую Лигу чемпионов.

Лионки одержали победу над "Барселоной". Матч на стадионе "Гроупама арена" в Будапеште завершился со счётом 4:1. Первый год в ворота каталонок забила Дженифер Марожан, которую в Будапеште встречали овацией - она уроженка этого города. У "Барселоны" отличилась нигерийка Асисат Ошоала.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.