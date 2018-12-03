Хорватский футболист Модрич - обладатель "Золотого мяча"

Полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал обладателем приза лучшему игроку мира 2018 года по версии журнала France Football "Золотой мяч". Церемония вручения награды прошла в Париже

Нападающая "Лиона" Ада Хегерберг стала первой обладательницей женского "Золотого мяча". В минувшем сезоне в составе французской команды она в третий раз подряд выиграла Лигу Чемпионов.

В борьбе за главный мужской трофей Модрич обошел португальского форварда Криштиану Роналду, который летом перешел из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус". На этот раз он встал вторым.

Третье место занял - французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн. Лучшим молодым игроком признан еще один французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за "Пари Сен-Жермен".