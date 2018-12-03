В Лондон приехали "Мстители" Marvel

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Одна из самых ожидаемых выставок года S.T.A.T.I.O.N, посвященная "Мстителям", открылась в Лондоне после успешного турне по таким городам, как Нью-Йорк, Сеул, Париж, Сингапур, Пекин и Лас-Вегас. Посетителям предлагается погрузиться во вселенную Marvel и узнать больше о жизни каждого героя до вступления в ряды "Мстителей".

"Любители комиксов могут по-настоящему исследовать мир супергероев: узнать не только о технической стороне "Мстителей", но и поучаствовать в интерактивных играх", - рассказал куратор выставки в Лас-Вегасе Уэлби Алтидор.