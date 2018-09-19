Новые приключения капитана Марвел

Опубликован первый трейлер "Капитана Марвел" - истории военной летчицы Кэрол Дэнверс.
По сюжету ее геном смешивается с ДНК воинственного инопланетянина. Этот генетический коктейль делает Кэрол неуязвимой. Она способна выйти на войну с двумя враждебными галактическими цивилизациями и спасти Землю и ее обитателей.
Впервые голливудский "мейджорс" - киностудия, входящая в топ-5 - ставит в центр сюжета фильма о супергероях такую героиню, трактуя современную женственность как силу и умение постоять за себя и за других.
В главной роли снималась "оскароносная" Бри Ларсон.
Премьера ленты в России приурочена к Международному женскому дню, в прокат она выйдет 7 марта будущего года.