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Новые приключения капитана Марвел

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Новые приключения капитана Марвел

Новые приключения капитана Марвел
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Опубликован первый трейлер "Капитана Марвел" - истории военной летчицы Кэрол Дэнверс.

По сюжету ее геном смешивается с ДНК воинственного инопланетянина. Этот генетический коктейль делает Кэрол неуязвимой. Она способна выйти на войну с двумя враждебными галактическими цивилизациями и спасти Землю и ее обитателей.

Впервые голливудский "мейджорс" - киностудия, входящая в топ-5 - ставит в центр сюжета фильма о супергероях такую героиню, трактуя современную женственность как силу и умение постоять за себя и за других.

В главной роли снималась "оскароносная" Бри Ларсон.

Премьера ленты в России приурочена к Международному женскому дню, в прокат она выйдет 7 марта будущего года.