Супергерой ушел, его миры остались

"Главное для меня в жизни - всегда быть занятым", - так заявил в одном из последних интервью Стэн Ли. Американский писатель, актёр и издатель, автор множества персонажей комиксов, президент популярнейшего издательства Marvel Comics умер 12 ноября в 95-летнем возрасте в Лос-Анджелесе. Сообщается, что в последние годы у Стэна Ли ухудшилось зрение, он почти не мог читать, писать рисовать и очень страдал от вынужденного бездействия.
Об уходе мэтра скорбят коллеги по цеху и миллионы любителей придуманных им персонажей, в числе которых - Человек-Паук, Невероятный Халк, Люди Икс, Черная Пантера, Мстители..
Стэн Ли (полное имя Стэнли Мартин Либер) - выходец из семью иммигрантов из Румынии. Он родился в Нью-Йорке, учился в Бронксе, служил в армии США, занимаясь оформлением пропагандистских плакатов и другой наглядной агитацией.
К журналу, впоследствии разросшемуся до одного из наиболее известных издательств Marvel Comics, Стэн Ли присоединился в возрасте 16 лет, чтобы через год стать самым молодым редактором в этом бизнесе. Взлету его карьеры способствовало партнерство с художником Джеком Кёрби. На базе Marvel Comics они сформировали группу единомышленников, с которыми создали более 100 персонажей, в том числе и культовых. С ними Marvel становится одним из крупнейших в США "поставщиков" комиксов – наравне с издательством DC Comics.
Официальные издания и издательства, кинокомпании, блогеры, поклонники вселенной Стэна Ли благодарят Мастера на страницах Интернета и в соцестях.
Его печатали, переиздавали, снимали... В 2002 году Стэн Ли получил престижную премию "Сатурн", а в 2008 президент Джордж Буш наградил его Национальной медалью в области искусств и Национальной гуманитарной медалью.
Кстати, Стэн Ли очень любил появляться в киноадаптациях собственных комиксов и видеоиграх по их мотивам. Считал, что так укрепляет связь с поклонниками миров Marvel: ирония и самоирония оставались неизменными чертами Мастера до самого конца.