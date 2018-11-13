Супергерой ушел, его миры остались

"Главное для меня в жизни - всегда быть занятым", - так заявил в одном из последних интервью Стэн Ли. Американский писатель, актёр и издатель, автор множества персонажей комиксов, президент популярнейшего издательства Marvel Comics умер 12 ноября в 95-летнем возрасте в Лос-Анджелесе. Сообщается, что в последние годы у Стэна Ли ухудшилось зрение, он почти не мог читать, писать рисовать и очень страдал от вынужденного бездействия.

Об уходе мэтра скорбят коллеги по цеху и миллионы любителей придуманных им персонажей, в числе которых - Человек-Паук, Невероятный Халк, Люди Икс, Черная Пантера, Мстители..