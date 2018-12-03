Нефть мешает газу

Катар выходит из ОПЕК. В руководстве эмирата заявляют, что хотят сконцентрироваться на амбициозном проекте по увеличению добычи газа: Катар уже производит около 30% мирового «голубого топлива». А в организации производителей нефти роль Катара, добывающего меньше 2%, всё равно почти незаметна.

«Думаю, было бы неэффективно сосредотачиваться на чём-то, что не является твоим основным занятием и что не приносит прибыли в долгосрочной перспективе. Так что с моей точки зрения неэффективно вкладывать средства и усилия в работу организации, в которой я играю очень незначительную роль и не имею реального влияния на её работу».

Формально Катар покинет ОПЕК 1-го января. Рынки отреагировали на новость слабо.

В организации эмират состоял с 1961 года. До Катара за всю историю картеля три страны по разным причинам инициировали процедуру выхода: Эквадор, Габон и Индонезия. Позже все они возобновили своё членство, но Индонезия в 2016 году вышла вторично.