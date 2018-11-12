Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что сократит свои поставки в декабре на полмиллиона баррелей в сутки из-за сезонного снижения спроса. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Эр-Рияд сокращает поставки нефти
Эр-Рияд сокращает поставки нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих: "Технический анализ, который нам вчера представили секретарь ОПЕК и наш совместный технический комитет, рассматривающий данные Международного энергетического агентства(МЭА) и Информационного управления по энергетике США, говорит нам о необходимости сокращения предложения с уровня октября до 1 миллиона баррелей в сутки".
На фоне последних заявлений Саудовской Аравии мировые цены на нефть в понедельник утром подскочили более чем на 2%.
Более высокие цены на нефть помогут Саудовской Аравии поддержать бюджетный баланс в то время, как Эр-Рияд находится под сильным дипломатическим давлением после убийства Джамаля Хашогджи.
Однако на глобальном уровне это будет новый удар по потребителям, которым придется больше платить за бензин, а также приведет к увеличению транспортных расходов компаний.