"Черное золото" политики

"Цены на нефть падают. Отлично! Это как снижение налогов для американцев и жителей всего мира. Наслаждайтесь. 54 доллара вместо 82. Спасибо, Саудовская Аравия! Но давайте еще снизим цены", - написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. И тут же цены на "черное золото" упали еще больше. Марка Brent подешевела на 0,30% - до $63,29 за баррель, WTI рухнула на 0,29% - до $54,47 за баррель.

В ноябре в Саудовской Аравии был отмечен рост добычи нефти. Три главных производителя нефти – США, Россия и Саудовская Аравия – добывают это топливо на рекордном уровне. Лидеры этих стран встретятся в конце месяца в Буэнос-Айресе на саммите "Большой двадцатки", так что у Дональда Трампа, Владимира Путина и Мохаммеда бен Салмана будет возможность обсудить ситуацию на рынке за несколько дней до встречи стран ОПЕК в Вене.

Как пишет Джулиан Ли, журналист Bloomberg и эксперт по нефтяным вопросам, " ОПЕК утратила господство на рынке . Теперь действия и твиты трех человек: президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана - будут определять положение на этом рынке". Сейчас нефтедобыча в России, США и в Саудовской Аравии превосходит показатели в странах ОПЕК.

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Почему Саудовская Аравия снижает цены?

Для самой Саудовской Аравии выгодны более высокие цены на нефть. Согласно выводам Международного валютного фонда, страна сможет достичь бюджетного равновесия в следующем году только в том случае, если цена за баррель нефти будет держаться на уровне 73,3 доллара. Но почему же тогда США благодарят королевство за то, что оно сдерживает цены на нефть?

Для Эр-Рияда крайне важны хорошие отношения с Вашингтоном. Особенно в последнее время... Полтора месяца назад разгорелся скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Всё это время в воздухе витал вопрос, введут ли США санкции против королевства (на кону все-таки были многомиллиардные контракты на поставки американского оружия). И ответ на этот вопрос накануне дал Дональд Трамп - санкций не будет.

Американский президент заявил, что, хотя Мохаммед бен Салман мог знать о готовящемся преступлении, "США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии" ради собственных интересов (притом речь идет уже не только об оружейных контрактах, но и о поддержке, которую Соединенные Штаты получают от королевства в попытке оказать давление на Иран). Можно предположить, что Эр-Рияду, чтобы избежать санкций, пришлось пойти Вашингтону на некоторые уступки.

Нефть - оружие политиков

Ожесточенная борьба за ближневосточную нефть развернулась еще в годы Второй мировой войны. Вашингтон, стремившийся к подписанию англо-американского нефтяного соглашения, не скрывал своих интересов в Саудовской Аравии.

В соответствии с договором США и Великобритания должны были получить по "равному куску от ближневосточного пирога". "Персидская нефть достается вам, иракскую и кувейтскую мы поделим, а саудовская будет нашей", - заявил американский президент Франклин Рузвельт на встрече с британским послом в 1944 году.

О том, насколько велика роль цен на нефть в мировой экономике, стало понятно в 1973 году. 17 октября того года государства ОАПЕК заявили, что больше не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в войне Судного дня. Речь шла о США, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Японии. После этого в течение года цена на нефть выросла в четыре раза – с 3 до 12 долларов за баррель. В 1974 нефтяное эмбарго было отменено.

С изменением цен на нефть некоторые эксперты связывают и развал Советского Союза. Правда, на этот раз речь шла не о росте, а о падении стоимости. В 1982-1985 годах этот показатель колебался на уровне 30 долларов за баррель. Но в 1986 году Саудовская Аравия резко нарастила добычу нефти в ответ на превышение квот со стороны других стран ОПЕК. Одновременно увеличили добычу топлива и Соединенные Штаты. В итоге в конце года баррель стоил 12 долларов. Это стало колоссальным ударом по экономике СССР.