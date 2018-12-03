Жеребьёвка Лиги наций

В Дублине состоялась жеребьёвка полуфиналов футбольной Лиги наций. Чемпионы Европы португальцы встретятся со швейцарцами, а сборная Англии померяется силами с Нидерландами. Эти четыре команды заняли первые места в своих группах.

Финальный «турнир четырёх» пройдёт в начале июня в Португалии.

Российская сборная заняла второе место во второй группе лиги B и в следующем сезоне выступит в той же лиге.

Турнир, объединяющий все 55 сборных Европы, проводится впервые. Предполагается, что он заменит большинство международных товарищеских матчей.