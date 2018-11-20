Европейской суперлиге не бывать. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что 11 команд намерены выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций и создать собственный турнир.

"Так считают и в "Ювентусе"?" - спрашивает журналист.

"Я могу подтвердить, что "Ювентус" никогда не видел, не обсуждал и не участвовал в создании подобного проекта", - заявил Глава Ассоциации европейских клубов и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

В то же время Чеферин и Аньели заявили, что начиная с 2024 года европейский футбол ждут серьезные изменения. Готовятся реформы.