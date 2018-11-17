Сборная Нидерландов по футболу одержала уверенную победу над командой Франции со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Нидерланды впервые за десять лет обыграли Францию.Голы забили полузащитник Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай с пенальти.После этого матча команда Германии вылетела из лиги А в лигу Б.
Лига наций УЕФА: победа Нидерландов
Лига наций УЕФА: победа Нидерландов
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман уверен в заслуженной победе: "В нашей команде есть спортсмены с исключительным опытом игры, способностью и скоростью. Мы знаем, за что нам досталась победа над Германией и Францией".
В турнирной таблице группы А первое место по-прежнему занимает сборная Франции, набрав семь очков. Главный тренер Дидье Дешам говорит: "Поражение стало закономерным, так как мы соревновались с сильной командой Нидерландов. Это неприятно, в последние месяцы у нас были хорошие результаты, в основном победы. Наша цель заключалась в том, чтобы обеспечить себе первое место в группе, но теперь ситуация не зависит от нас".
Нидерланды с шестью очками в турнирной таблице идут вторыми. Нидерланды могут занять первое место в группе и выйти в плей-офф, если в заключительном матче Лиги наций в понедельник не проиграют Германии.