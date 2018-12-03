«Никто не хочет войны»

В Киеве военное положение не вводили, и столица Украины живёт обычной жизнью. В то же время молодые киевляне обеспокоены происходящим: они называют новое обострение вполне ожидаемым, но не считают угрозу войны неминуемой. Они надеются на то, что прагматический подход восторжествует, а 30-дневное военное положение не изменит ситуацию в стране в худшую сторону:

«Когда я слышу о военном положении между Украиной и Россией, для меня это непонятно, потому что я в первую очередь за мир, и я уверена, что большинство жителей нашей страны — за мир. И то положение, которое сейчас, оно негативно отражается [на обеих странах]».

«Это является проблемой и Украины, и России: что те облажались, что эти облажались. По сути могу сказать властям о том, что надо идти своим путём, потому что мы все понимаем, что мы сами не управляем своей страной. Нами управляют из той же Европы, из той же Германии, из тех же США. Но это мой мнение».

Деймон Эмблинг, Euronews:

«Президент Пётр Порошенко говорил о реальном риске российского вторжения с моря — вы считаете, это возможно?»

«Я страх по поводу этого не чувствовал никогда в принципе. Я знал, что русские на нас никогда не нападут, потому что в первую очередь это им невыгодно, во вторую очередь это невыгодно нам».

Деймон Эмблинг, Euronews:

«В том, что произошло в море, Украина и Россия обвиняют друг друга. Владимир Путин обвинил захваченных украинских моряков в нелегальном пересечении российской границы, а украинского президента Петра Порошенко — в попытке поднять свой рейтинг перед мартовскими выборами. Порошенко, в свою очередь, обвиняет Москву в нарушении международного права и предупреждает Россию о серьёзных последствиях в случае нападения на Украину».

Военное положение действует в десяти областях Украины — главным образом на юго-востоке страны, вдоль границы с Россией.

Киев запретил въезд в страну российским мужчинам возрастом от 16 до 60. Верховная рада обсуждает возможность распространить запрет и на женщин-гражданок Российской Федерации.

Тарас Березовец, политолог:

«Мы надеемся увидеть больше натовских кораблей в Чёрном море. Никто не хочет открытой войны с Россией, включая НАТО. Понятно, что Украина тоже не хочет воевать с Россией».

В областях, где введено военное положение, отменены запланированные на конец декабря выборы в органы местного самоуправления.

Президентская предвыборная кампания должна начаться в конце декабря — уже после окончания срока действия военного положения.