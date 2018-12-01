Пограничный конфликт: в ожидании родных

За три дня, которые прошли с момента вступления в силу военного положения, украинские пограничники отказали в пересечении границы 99 гражданам Российской Федерации. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины.

По его словам, большинство из них "не смогли подтвердить цель своей поездки, не имели надлежащих документов для въезда либо превысили срок пребывания". За минувшие сутки российскую границу не смогли пересечь 40 украинских граждан, добавил он.

Накануне, в связи с введением военного положения после инцидента в Керченском проливе, Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, президент Петр Порошенко распорядился ужесточить требования по регистрации российских граждан, особенно в областях, где введено военное положение.

47-летний украинский моряк Андрей Оприско - один из тех, кто был задержан Россией 25 ноября. Его мать Ольга Васильевна, проживающая в селе Надитичи Львовской области, надеется на скорейшее освобождение сына: "Андрей смог найти кого-то, кто отыскал меня и сказал, что

с сыном все в порядке, чтобы я зря не волновалась", - рассказала 74-летняя пенсионерка журналистам.

В пятницу 24 гражданина Украины, задержанные в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованные судом Симферополя на два месяца, были переведены в СИЗО в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. По ее словам, жалоб от задержанных не поступало. Всем им вменяется в вину "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" (часть 3 статьи 322 УК РФ), которая предполагает до 6 лет лишения свободы.