Сила красоты в фотоработах Семры Севин

В глубине души она романтик и идеалист. Берлинский фотограф Семра Севин создает абстрактные изображения и концептуальные фотографии, которые читаются на многих уровнях.

Нередко я работаю над съёмкой в очень сложных условиях. Но доверие моему внутреннему голосу избавляет весь рабочий процесс от стресса.

У Семры турецкие корни, но выросла она в Германии. Фотохудожница гордится своим мультикультурным прошлым, это наследие побуждает Семру обращаться к теме многообразия и толерантности. Ее взгляд художника детально изучает места и объекты съёмки, медитативный характер её фотоинсталляций чередуется многокрасочными кадрами на акриле, на которых спецэффекты достигаются с помощью многоцветных фильтров-отражателей.

Нам удалось пообщаться с Семрой, распросить её о работе фотохудожника, подробнее узнать о её пути и предпочтениях в фотографии, понять её кредо, которое выражается в гуманистическом взгляде на мир.

Как началось твоё путешествие в мире фотографии?

"С самого раннего возраста фотография стала для меня средством для выживания. Родом я из бедной семьи рабочих-мигрантов, в детстве я насмотрелась на то, как моя мать страдала от домашнего насилия практически ежедневно.

Личного пространства у меня никогда не было, и единственным выходом оставались мои мечты, которые позволяли мне представить себе другую жизнь.

Музыка, графика, живопись, коллажи, маленькие театральные постановки, радиопередачи... Чем более враждебным становилось моё окружение, тем больше энергии я тратила на развитие в себе творческого начала.

Танец дервишей в Стамбуле (из серии "Городские отражения") Семра Севин

Я знаю, кому-то может показаться, что всё это - печальная история... но, я чувствую, словно этот опыт дал мне суперсилу! Это позволило мне отточить способность представлять себе вещи другими, дало мне своего рода видение, я научилась облагораживать объекты, видеть их во всей красоте. А красота - это великая сила.

Однажды мой брат купил мне подержанную камеру Minolta с тремя объективами. С с того дня моя творческая энергия устремилась именно в этом направлении.

"Оливия" Семра Севин

Что ты берёшь с собой в дорогу и какими пользуешься объективами?

Когда я езжу с оборудованием для съёмки техникой отражения, то мне необходимо быстро передвигаться с оборудованием из одной точки в другую, и оставаться вполне мобильной в ходе самой съемки. Когда я не беру аппарат на прокат, то пользуюсь своим Canon 5D Mark2. Я также использую освещение Canon с цветными фильтрами, софтбоксами или сотовыми зеркалами, для работы со вспышкой.

Всегда нужна лёгкая, комфортная одежда и прочная надёжная обувь. Одежда должна быть с карманами для аккумуляторов и оборудования. Ещё у меня такая «стильная» ременная сумка для самых важных аксессуаров, куда я кладу клей, резиновые ленты, резак, ткань для объектива, аккумуляторы, уровень, компас, фильтр для наблюдения за движением солнца и местную валюту.

Стамбул. Вид на мост Галата (из серии "Городские отражения") Семра Севин

Я люблю ходить по городу, куда приехала, с картой, чтобы лучше понимать, где встаёт солнце, а где заходит. И если я не говорю на местном языке, то обязательно беру с собой словарь. Несколько слов могут быть очень полезны в общении с местными, для работы это просто необходимо.

Когда ты только начала фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?

Построить высоко доходный бизнес на стороне или найти работу, что поможет финансировать ваши творческие проекты. Было бы здорово научиться инвестировать в облигации, акции или криптовалюты, чтобы пассивно наращивать доход.

Надо уметь обращаться с искусством как с бизнесом.

"Невеста" Семра Севин

Как бы ты описала свой стиль в фотографии?

Тут придётся поговорить о нескольких стилях/категориях: мои стандарты в технике отражения можно отнести к искусству - необычной портретной или концептуальной фотографии. Мои "Городские отражения" можно также классифицировать как художественную или абстрактную фотографию с погружением в урбанистическую среду. Не так давно я начала обыгравать свои фотографии зеркалами, светом и печатать на многослойных акриловых пластинах, что превращает кадр в фото-инсталляцию.

Париж (из серии "Городские отражения") Семра Севин

Твоё любимое место или предмет для фотографии?

Как концептуальный фотограф я выбираю места в соответствии с задачами. Сначала я разрабатываю концепцию, а затем уже выбираю место, которое сможет претворить в жизнь эти идеи.

У меня есть склонность возвращаться в те места, где я прожила несколько лет.

В то же время, мои сюжеты должны быть достаточно сложны, чтобы я смогла через них передать какие-либо новые аспекты окружающего мира. Мне нравятся сюжеты, которые требуют углублённого взгляда, чтобы позволяет понять более глобальный контекст, в который они вписаны.

Берлин. Мост Орербаум (из серии "Городские отражения") Семра Севин

Твоя любимая точка в Европе и почему?

Из всех европейских стран, которые мне на сегодня удалось посетить, Италия - самая любимая. Там ко мне относятся как к "своей", моя восточная внешность никак не мешает моей работе, знакомствам и близкой дружбе. Там люди судят обо мне по тому, что я делаю и по моему характеру, а не по внешности.

Поскольку выросла я в Германии, мои родители всегда поощряли погружение в немецкую культуру, праздники типа Рождества, говорить только по-немецки, смотреть немецкое телевидение, дружить только с немцами и работать в 10 раз больше любого немца. Моя мама даже переключилась на немецкую кухню, стала готовить шницель, гуляш, картошку и солянку.

После 11-летнего перерыва, во время которого я работала за рубежом в кино- и фотобизнесе, мне казалось, что всё будет проще, когда я вернусь в Германию, ведь это моя родная страна. Но "чистокровные" немцы по сей день считают меня частью другой культуры, хотя мне и самой чужды культурные корни моих родителей. Я оказалась заложницей моего не нордического (не типично "западного") имени и моей колоритной внешности.

Кроме того, в Германии в целом весьма негативное отношение к людям с турецкими корнями. В таких странах, как Франция и Англия, на первый план всегда попадают позитивные примеры интеграции приехавших в страну мигрантов, люди с нетипичной для этих стран внешностью вполне могут занимать позиции функционеров. А в Италии - тем более. Итальянцы скорее "регионалисты", чем националисты, и потому свою самоидентичность они помещают вне национальных или "нордических" границ. Там чувствуется лёгкость и жить там легко, именно поэтому это моя любимая точка в Европе.

В мире фотографии очень высокая конкуренция, и все эти проблемы тут же отражаются на моих карьерных перспективах.

Грегор (из серии "Перекрёстные образы") Семра Севин

Твой самый запомнившийся кадр?

Когда профессионально занимаешься фотографией, то ты вынужден создавать образы высочайшего качества. Незабываемыми всегда остаются обстоятельства, при которых мне приходилось работать, и все перипетии, через которые порой приходится пройти, чтобы создать фотографию, которая вызовет симпатию у публики.

Берлин. Рейхстаг (из серии "Городские отражения") Семра Севин

Кто тебя больше всего вдохновил на творческом пути?

Все фотографы, с которыми мне приходилось работать, члены моей семьи и диплом в области фотографии - всё это способствовало формированию во мне профессионального фотографа.

Особенное впечатление на меня произвёл один фотограф, с которым я работала на съёмках для журнала Vogue. Помню, я спросила его, как это ему всегда удаётся делать великолепные кадры, не зная заранее место съёмки, характер его моделей, то, какая команда работает с ним и какая будет погода. И он ответил: "Надо доверять своему внутреннему голосу".

Казимир (из серии "Перекрёстные личности") Семра Севин

Нередко я работаю над съёмкой в очень сложных условиях. Но именно доверие моему внутреннему голосу избавляет весь рабочий процесс от стресса.

Твои снимки далеко не ординарны. Есть ли у тебя стандартный метод в работе?

Последние несколько лет я работаю с разными материалами для создания многослойных изображений с помощью фотоаппарата - Photoshop к этому процессу не имеет никакого отношения. Я просто научилась разбираться в технике фотографии и светотени.

Я также открываю для себя новые методы, с использованием многослойной фотографии для того, чтобы подчеркнуть концепцию многообразия. Думаю, что и в будущем я продолжу использовать широкую палитру художественной техники.

Карла (из серии "Перекрёстные личности") Семра Севин

Выставка Семры Севин проходит в музее Венде в Калифорнии до 13 января 2019 года. Она также курирует экспозицию "Непостоянство самоидентификации" ассоциации The Big Group.

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