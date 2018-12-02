Власти Франции пока не стали объявлять режим ЧС из-за "желтых жилетов"

Власти Франции пока не стали объявлять чрезвычайное положение из-за протестов «желтых жилетов». В интервью радио Europe 1 представитель правительства Бенжамен Гриво говорил, что этот вопрос должен был стать темой экстренного совещания президента Эммануэля Макрона с министрами.

Сразу после возвращения с саммита G20 глава государства посетил триумфальную арку, которая пострадала в ходе противостояния протестующих с полицией в Париже. После встречи с министрами он воздержался от официальных заявлений. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что на совещании в итоге говорили не о чрезвычайном положении, а об угрозе новых беспорядков и о подготовке к ним.

Жители Франции тем временем по-разному воспринимают радикализацию протестов:

— Видеть всё это очень грустно, это точно, но я думаю, к сожалению, есть только один способ общения с властью. Но то, что произошло вчера, — мне кажется, с таким надо считаться. Макрону надо принять случившееся, ведь это случилось из-за него. Только он может переломить ситуацию.

— Я не богат, в месяц я заливаю бензин в бак на 400 евро. Я живу на юге Франции, в Авиньоне. Я поддерживаю жёлтые жилеты, когда они действуют мирно. Если из-за них я попадаю в затор, я терплю, потому что мне кажется, что это во благо. Но то, что они устроили здесь, не несет ничего хорошего. Это вредит движению.

— Печально, что люди, которые голодают, вынуждены доходить до такого, чтобы их заметили. Я думаю, это очень и очень грустно для демократического общества.

По итогам беспорядков в субботу вечером, как передаёт Франс-Пресс, около 380 человек были заключены под стражу в ожидании суда. В МВД говорят о провокаторах, противопоставляя радикально настроенных активистов остальным участникам протестов.