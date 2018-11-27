Макрон: топливный налог нужен, но подход изменим

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на первом заседании высшего совета по климату, пообещал изменить подход правительства по вопросу топливного налога, но не отказываться от самой политики. По его словам, Франция взяла на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а налог это важный метод этой борьбы:

"Нельзя выступать за экологию в понедельник и против повышения цен на топливо во вторник. Нельзя сначала поддерживать углеродный налог, а затем, спустя несколько лет, возмущаться повышением цен. Напомню, что налог был одобрен в 2009, 2014 и 2015 гг. и под этим подписались политики самых разных взглядов".

Президент Франции вновь раскритиковал участников беспорядков, которые вспыхнули на Елисейских полях в субботу, во время манифестации "жёлтых жилетов" – противников топливного налога и связанного с ним повышения цен: