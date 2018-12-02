"Желтые жилеты" ждут конкретных мер

Чрезвычайное заседание с участием президента, премьер-министра, главы МВД и силовых структур состоится в воскресенье в Елисейском дворце, сразу по возвращении Эммануэля Макрона с саммита "Большой двадцатки". В субботу во время очередных погромов были ранены 110 человек, в том числе 17 полицейских. Задержаны еще 280 человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер не исключил введения "чрезвычайного положения".

Участники движения "желтых жилетов" ждут от властей конкретных мер. Они требуют замораживания налога на автомобильное топливо и настаивают на приобщении их к будущим решениям о переходе на экологически чистую экономику.

REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

"Виновные в этих проявлениях насилия не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят лишь хаоса и тем самым предают те цели, которые, по их словам, они отстаивают. Эти люди - манипуляторы. Они будут идентифицированы и ответят за свои действия перед правосудием", - заявил Макрон перед вылетом из Буэнос-Айреса.

Помимо фронтальных столкновений в Париже были зафиксированы факты мародерства. Пожарные выезжали на 190 вызовов. Всего, по предварительным данным полиции, на улицы Парижа вышли 5500 человек.

REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

"Президент пытается показать себя педагогом, но потом он не предлагает ничего конкретного. Я вышла на улицу, чтобы отстаивать мирные требования, а не крушить. Конечно, революция приносит с собой конфликт, общество оказывается парализовано, но ломать все нет смысла. Крушат все на своем пути не "желтые жилеты", а анархисты, ультраправые и "черный блок", - говорит жительница Парижа Магали Себаг.

Власти вывели на улицы 4500 полицейских, но, несмотря на это, в субботних столкновениях пострадали известные культурные и исторические памятники: Триумфальная арка, в которой вандалы уничтожили музейную экспозицию и разбили статуи, Пантеон, где захоронены останки выдающихся деятелей Франции, а также здание мэрии.