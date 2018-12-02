Правительство Аргентины подписало соглашение с китайской государственной железнодорожной компанией China Railway Construction Corp по началу первого этапа модернизации железнодорожной сети Сан-Мартин. Она соединяет провинцию Мендоса с Буэнос-Айресом и обеспечивает значительный объем грузовых железнодорожных перевозок в стране. Благодаря этому проекту в Аргентине будет создано более 3 тысяч рабочих мест.
Китайцы модернизируют ж/д сеть Аргентины
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Китайцы модернизируют ж/д сеть Аргентины
Это самый длинный железнодорожный проект, протяженностью более тысячи километров, осуществляемый китайским предприятием в Латинской Америке. Его стоимость - 1 млрд. долларов. Как ожидается, после его реализации, стоимость железнодорожного транспорта в Аргентине будет значительно снижена, а пропускная способность сети увеличится.