G20: в друзьях согласье есть?

"Это заключительный день саммита «Большой двадцатки» мировых лидеров в Буэнос-Айресе, на который намечены общие заседания и двусторонние встречи участников," - передает спецкор "евроньюс" Винсент МакАвини .

Коллективные переговоры будет полностью посвящены торговле. Премьер-министр Тереза Мэй предложит реформировать ВТО, место в котором с будущего года Великобритания будет занимать уже как независимое государство. Она будет говорить о том, что нужно изменить механизм разрешения споров, который сейчас очень медленный, и о необходимости международного сотрудничества по вопросам цифровых технологий.

Но всё самое интересное будет происходить на двусторонних встречах. Тереза Мэй уже встретилась со своим японским коллегой Синдзо Абэ, который предупредил её об опасностях «брексита» без соглашения с ЕС. По его словам, этого сценария нужно избежать во имя прозрачности, предсказуемости и юридической стабильности.

Тереза Мэй также снова затронет тему Саудовской Аравии на встрече с президентом Турции. Вчера вечером она встретилась с наследным саудовским принцем, сказав ему, что такое поведение нужно прекратить, что нужно провести тщательное расследование и что саудовцы должны сотрудничать с турецким следствием.

Ну и президент Трамп. Он отменил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за керченского инцидента, но встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. На протяжении последних месяцев они ведут друг против друга торговую войну, возводя тарифные барьеры. Но перед приездом сюда президент Трамп заявил о готовности заключить соглашение с китайским лидером. Посмотрим, смогут ли они это сделать.

А затем должно быть обнародовано заключительное заявление. Летом президент Трамп отказался подписать заявление «Большой семёрки». Интересно, подпишет ли он соглашение здесь.

Ну и, наконец, могут возникнуть неожиданные ситуации, вроде вчерашнего рукопожатия Владимира Путина с саудовским принцем. Здесь все возможно.