Лидеры G20 договорились реформировать ВТО

Лидеры стран Большой двадцатки согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.

В своей итоговой декларации участники встречи отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация должны быть усовершенствованы.

Лидеры самых индустриально-развитых стран мира также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста.

Они подчеркнули важность совместных действий для устранения основных причин массовой миграции людей.