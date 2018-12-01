Лидеры стран Большой двадцатки согласовали совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Лидеры G20 договорились реформировать ВТО
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Лидеры G20 договорились реформировать ВТО
В своей итоговой декларации участники встречи отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация должны быть усовершенствованы.
Лидеры самых индустриально-развитых стран мира также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста.
Они подчеркнули важность совместных действий для устранения основных причин массовой миграции людей.