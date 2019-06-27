G20: дискуссии и разногласия

В японскую Осаку съезжаются участники саммита G20, в их числе — и председатель Евросовета Дональд Туск, которого приветствовал на правах хозяина премьер страны Абэ.

Прибыл и китайский лидер Си Цзиньпин, у него намечены ряд двусторонних встреч. В Осаку прилетел и бразильский президент Болсонару, как и его турецкий коллега Эрдоган.

Дискуссии со всей очевидностью предстоят жаркие — как во время пленарных заседаний, так и во время двусторонних встреч.

Дональд Трамп намерен встретится со Си Цзиньпином, чтобы обсудить новый виток войны тарифов и пошлин.

А президент Франции Макрон полагает, что важнее будет обсудить и кризис в Персидском заливе: "Пока ни одна из сторон не совершила непоправимого. Я разговаривал с президентом Ирана, я ему еще раз дал понять, что выход из ядерной сделки будет ошибкой. И даже любой намек, что это может произойти — тоже ошибка".

Российский лидер также принимает участие в саммите G20, в его рамках у него должны состояться беседа с Трампом и тет-а-тет с Терезой Мэй, последний проходит на фоне скандала с делом Скрипалей и последующей выдачи ордеров на арест российского имущества "неизвестного происхождения".