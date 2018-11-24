В центре Парижа в эту субботу проходит новая акция «жёлтых жилетов». Протестовать против повышения цен на горючее на Елисейские поля пришли тысячи человек. Некоторые несут плакаты «Макрон, убирайся!» Полиция уже применила слезоточивый газ и водомёты против манифестантов, пытавшихся убрать выставленные здесь заранее барьеры, и обстановка продолжает накаляться. По данным местных СМИ, к месту проведения акции стянуты около 3000 полицейских. В рядах протестующих замечены погромщики, готовые спровоцировать беспорядки и стычки с полицией.
"Жёлтые жилеты": манифестация в центре Парижа
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"Жёлтые жилеты": манифестация в центре Парижа
Акции «Жёлтых жилетов» не ограничиваются столицей, они проходят по всей стране. В ряде мест протестующие пытаются перекрыть автострады, а в одном из парижских пригородов они наоборот заблокировали работу пункта дорожных сборов и бесплатно пропускают автомобилистов на платную дорогу.