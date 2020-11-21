Виртуальный саммит G20

Саммит "Большой двадцатки" проходит в эти выходные в режиме онлайн конференции из-за пандемии коронавируса. Лидеры крупнейших богатых и развивающихся стран мира - короли, премьер-министры и президенты - не смогут проводить на полях форума личные встречи за закрытыми дверями и позировать для совместных фотосессий. А хозяйка саммита Саудовская Аравия будет лишена возможности продемонстрировать своё гостеприимство в эфире мировых телеканалов - журналистам будут доступны лишь вступительное слово и итоговая пресс-конференция.

Среди главных тем саммита - борьба с COVID-19 и последствиями пандемии, а также проблема климатических изменений:

"В прошлом году на саммите G20 США нарушили консенсус ввиду противодействия Парижскому соглашению. В этом году я рада видеть, что Вашингтон поддерживает эти выводы. На саммите я ещё раз призову партнеров по G20 к приверженности полной и эффективной имплементации Парижского соглашения. Мы добились прогресса", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Виртуальный саммит лишает наследного принца Мохаммеда бин Салмана возможности заручиться здесь, в Эр-Рияде, поддержкой некоторых лидеров через два года после того, как западные спецслужбы возложили на него ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в Турции агентами королевства. Свою причастность к нему принц отрицает. Но у правозащитников есть к Эр-Рияду и другие вопросы: портреты саудовских активисток (в том числе и боровшейся за права женщин водить автомобиль Луджайн Аль-Хатлул), с 2018 года находящихся в тюрьме без суда и следствия, проецируются на фасад Лувра в Париже.