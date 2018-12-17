УПЦ Московского патриархата принуждают к переименованию

Украинская Верховная Рада намерена на этой неделе рассмотреть законопроекты о формировании единой православной церкви. Согласно этим инициативам, УПЦ Московского патриархата хотят переименовать в Российскую православную церковь. Кроме того должен быть упрощён порядок перехода религиозных общин в подчинение других епархий вместе с имуществом.

Синод УПЦ Московского патриархата тем временем снял с должностей и предал анафеме двух иерархов, которые приняли участие в объединительном соборе Православной церкви Украины, в том числе митрополита Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской митрополии Александра Драбинко. Сам он говорит, что осознанно ушёл из РПЦ и был принят под юрисдикцию Константинопольского патриархата вместе с приходом.

Драбинко подчеркивает, что стал клириком Православной церкви Украины, поэтому не видит смысла в решениях УПЦ Московского патриархата. Зато, в отличие от участников осудившего его синода, может служить «как на Афоне, так и в Иерусалиме».

Новая поместная церковь Украины в самом скором времени после объединительного собора рассчитывает получить от Вселенского патриарха Варфоломея томос о признании независимости.