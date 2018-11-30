Торговля, Керченский пролив и Хашогджи: открытие саммита G20

Торговля стала одной из важнейших тем первого дня работы саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что уже ведёт переговоры об основных положениях торгового соглашения с США, которое будет заключено после «брексита».

Общение президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином привлекает большое внимание на фоне торговой войны двух стран.

Накануне Трамп отказался от личной встречи с Владимиром Путиным из-за событий в Керченском проливе — так что два лидера лишь кратко поприветствовали друг друга. О намерении поднять вопрос пролива и новых санкций перед саммитом говорили Тереза Мэй и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Зато наблюдатели отметили тёплое приветствие Путина и саудовского принца Мухаммеда бен Салмана. Места двух лидеров были рядом. Представитель саудовской королевской семьи оказался в некоторой изоляции на фоне дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.