Ангела Меркель опаздывает на саммит G20

Канцлер Германии не успевает к открытию саммита G20: правительственный борт, на котором она летела в Буэнос-Айрес из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.

Об этом сообщает агентство DPA.

Меркель вылетит в столицу Аргентины рейсовым самолетом утром в пятницу.

Предполагалось, что ей предоставят резервный самолет, но по словам представителя федерального канцлера, это оказалось невозможным из-за расписаний полетов других правительственных авиалайнеров.

Какие именно технические неполадки обнаружились в самолете "Конрад Аденауэр", срок эксплуатации которого приближается к 18-ти годам, не сообщается.

Самолет "Кондрад Аденауэр" (Airbus A340-300) после посадки в Кельне Фото Рейтер