Будущее торговли между Великобританией и США

Условия утвержденного на саммите ЕС соглашения по "брекситу" не помешают Великобритании заключить новое торговое соглашение с США. Такую уверенность выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Во вторик в Уэльсе она встречалась с представителям деловых кругов.

Тереза Мэй: "Мы сможем проводить независимую торговую политику, мы сможет заключать торговые соглашения с другими странами по всему миру. В том, что касается США, то мы уже ведем с ними переговоры по будущему соглашению, уже действует совместная рабочая группа, которая несколько раз встречалась, взаимодействие с США по этому вопросу продолжается.

Заявления Мэй стали ответом на слова президента США Дональда Трампа, который сказал журналистам в Белом доме, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства.

Президент США Дональд Трамп: "В настоящее время, если смотреть на сделку, то Великобритания, вероятно, не сможет торговать с нами, не думаю, что они этого хотят". По словам Дональда Трампа, условия сделки выгодны Брюсселю, а не Лондону".

По оценкам экономистов, развод с ЕС к 2030 году приведет к падению ВВП Великобритании на 4%.