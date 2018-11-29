Трамп отменяет встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, о чём написал в своём «твиттере». Причиной, по его словам, стал инцидент в Керченском проливе — когда российские военные зажержали украинские корабли и «тот факт, что корабли и моряки не возвращены на Украину из России».

Речь идёт о запланированной ранее встрече в рамках саммита G20 в Аргентине. До вылета в Буэнос-Айрес Трамп заявил журналистам, что сейчас «очень подходящее время» для личной встречи с Путиным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве пока не получали сообщения из Вашингтона по официальным каналам. В случае, если отказ подтвердится, то российский президент, по словам Пескова, сможет провести на саммите другие полезные встречи.

В аргентинской столице уже собираются участники форума, среди которых — представители правящей семьи из Саудовской Аравии. О намерении обсудить с ними тему убийства журналиста Джамаля Хахогджи заявили уже несколько лидеров.