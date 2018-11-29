Саммит G-20: участники и ожидания

Саммит "Большой двадцатки" открывается в Буэнос-Айресе на фоне напряжённости - невиданной за всю десятилетнюю историю таких форумов.

Хозяйка саммита Аргентина переживает глубокий социальоно-экономический кризис. А президент страны Маурисио Макри встретится с главой британского правительства впервые с 1982 года, - со времён войны за Фольклендские острова. Этот конфликт до сих пор омрачает отношения между Буэнос-Айресом и Лондоном.

В напряжённом ожидании - премьер-министр Великобритании Тепреза Мэй: голосование по "брекситу" в парламенте королевства состоится 11 декабря, и ей остаются лишь две недели, чтобы убедить законодателей в правильности своей позиции. На саммите Мэй надеется укрепить торговые связи с США.

Встреча главы Белого дома и хозяина Кремля - одно из самых ожидаемых событий форума - была запланирована на 1 декабря. Но в четверг вечером стало известно, что Трамп встречу с Путиным отменил - по его словам, "после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе".

Уже прибыл в Буэнос-Айрес наследный принц Саудовской Арвии Мохаммед Бен Салман, которого правозащитники обвиняют в нарушениях международного права в Йемене и пытках, а Турция - в причастности к убийству журналиста Джамала Хашогджи.

Движение "жёлтых жилетов" обвалило рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона, но на саммите он намерен продолжить борьбу с климатическими изменениями и защищать Парижское соглашение в противовес Белому дому, отрицающему глобальное потепление. В этом вопросе у Дональда Трампа появился убеждённый союзник: новый бразильский президент президент Жаиир Болсонару.

Будет продвигать Макрон и реформу Всемирной торговой организцаии. Но все события саммита затмят результаты встречи между лидерами США и Китая, если им удастся заключить соглашение об урегулировании двусторонних торговых споров.