Дочери четы знаменитой певицы и великого музыканта
Виолончель маэстро ушла с молотка
Сейчас воспроизводится:
Виолончель маэстро ушла с молотка
Елена и Ольга Ростропович выставили на аукционные торги дома Sotheby's более 300 лотов, включая предметы мебели и произведения искусства из личной коллекции их родителей.
Но главным магнитом для ценителей стала виолончель Мстислава Леопольдовича.
Это работа ученика Страдивари - Джованни Гваданини. Уникальный инструмент XVIII века, освященный талантом маэстро, был продан за почти 2,5 миллиона долларов.
Ростропович выиграл свой первый конкурс, играя именно на данном ему инструменте Гваданини, всю жизнь он мечтал иметь инструмент именно этого мастера, в итоге он приобрел виолончель лишь в 2000-м году.