Тереза Мэй: "сделка практически у нас в руках"

Как скоро в Брюсселе спустят британский флаг? Ответа пока нет ни у кого, но так или иначе переговоры вошли в "решающую стадию", заявила, выступая перед депутатами палаты общин в четверг Тереза Мэй.

В воскресенье премьер-министр Великобритании и главы государств и правительств 27-ми должны одобрить соглашение по "брекситу" и политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

"Переговоры сейчас находятся в решающей стадии, и все наши усилия должны быть сосредоточены на работе с европейскими партнерами с целью довести процесс до завершения в интересах нашего народа, - заявила Мэй в частности. - Г-н председатель, британский народ хочет, чтобы соглашение по "брекситу" было наконец одобрено. Они выступают за сделку, гарантирующую нам светлое будущее. Наши граждане также хотят, чтобы мы были едины и двигались дальше, решая столь важные внутренние проблемы, как, например, здравоохранение. Сделка, которая позволит нам добиться этого, практически у нас в руках, и в предстоящие трое суток я сделаю все возможное, чтобы не упустить ее"!

О единстве перед лицом предстоящего "брексита" заявляют и в руководстве Евросоюза. По словам главного европейского переговорщика Мишеля Барнье, следует продолжать линию, проводимую ЕС в течение предыдущих 17-ти месяцев.

После того, как во вторник - после многочасовых дебатов - британское правительство все же дало зеленый свет достигнутому соглашению, председатель Европейского совета Дональд Туск созвал воскресный саммит. Не исключено, что для Терезы Мэй он станет последним подобным мероприятием.

Принципы политической декларации были согласованы накануне во время двухчасовой встречи в Брюсселе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, позже работу над ним продолжили команды переговорщиков. Мэй и Юнкер намерены встретиться в Брюсселе вновь в субботу, накануне саммита, на котором соглашение о по "брекситу" должно быть одобрено. Но это еще не все: для вступления в силу, сделку

должны одобрить Европарламент и британские законодатели. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.