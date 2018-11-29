Иран высоко ценит сотрудничество с ЕС в рамках «ядерной сделки» и не хотел бы прекращения Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако если политика Соединённых Штатов приведёт к разрыву договора, Тегеран сможет без проблем восстановить свои атомные программы.

«Мы работаем в рамках СВПД, и каждый наш шаг согласован с условиями этого соглашения. Поэтому МАГАТЭ уже в 13-й раз подтвердило приверженность Ирана ядерной сделке. Пока мы не нарушали своих обещаний и у нас нет никаких намерений нарушать их. Мне, как человеку, знающему детали соглашения, понимающему, как оно действует в наших национальных интересах, очень не хотелось бы, чтобы был дан приказ о прекращении действия СВПД. Но если такой день наступит, то нам придётся выполнить свой долг, и мы легко вернёмся к прошлому. Это будет очень просто, и это не блеф».

«Отношения между Ираном и Евросоюзом сейчас на очень хорошем уровне. Сохранение ядерной сделки — это основа для взаимодействия и сотрудничества. С течением времени мы сможем обсуждать всё больше вопросов, по которым мы не сходимся, о которых мы уже говорили раньше — например, о правах человека. Мы сможем вести дискуссии по самым разным предметам, с намерением укреплять сотрудничество. Иран и Европа отлично дополняют друг друга. Иран — „золотой ключ“ к Ближнему востоку».

В то же время уровень экономического сотрудничества между Ираном и ЕС ослабевает: в последние месяцы из-за угрозы американских санкций Иран вынуждены были покинуть многие крупные европейские компании.