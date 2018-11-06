Администрация Дональда Трампа запускает второй, самый объемный транш санкций против Ирана.
Кто попал под санкции против Ирана?
Кто попал под санкции против Ирана?
Первый был введен три месяца назад, и тогда это сказалось на закупке Ираном долларов, торговле золотом и драгоценными металлами, а также риалов. В этот раз под прицелом нефтяная промышленность и центральный банк.
Министерство финансов США детально объяснило промышленникам, на кого из них обрушится второй транш санкций.
Под удар Вашингтона теперь попали портовые операторы, перевозка грузов и судостроение. В опубликованном меморандуме в "черный список" попала компания "Ирисл" - морской торговый флот Ирана.
Также под санкции попали нефтяные сделки с "Национальной иранской нефтяной компанией", с ее швейцарской "дочкой" "Нико" и "Национальной иранской танкерной компанией".
Также ограничения касаются всех сделок иностранных компаний с Центробанком Ирана и другими финансовыми институтами.
Четвертый пункт меморандума касается санкций за предоставление Центробанку Ирана и другим государственным финансовым учреждениям специализированных финансовых услуг. Кроме того, страховые операции также вновь попадают под запрет.
Последний пункт затронул энергетический сектор. Власти США аннулируют ранее выданные разрешения американским и иностранным компаниям на деятельность с правительством Ирана.
Однако ряд стран, среди которых: Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Турция, а также Тайвань получат льготы на нефть сроком на 6 месяцев.
Некоторые страны уже раскритиковали правительство США за введенные против Тегерана санкций. Среди них и Россия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал их "абсолютно нелегитимными"