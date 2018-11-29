Лига чемпионов: на грани вылета и в шаге от плей-офф

Матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов одних вывели в плей-офф, других - в Лигу Европы, а кого-то и вовсе лишили шансов на продолжение борьбы.

"Ливерпуль" уступил "ПСЖ" со счётом 1:2 и пропустил своих обидчиков на второе место в группе С. Наставник англичан выразил оптимизм по поводу грядущей встречи с "Наполи" и недовольство судейством в игре с парижанами. Юрген Клопп считает, что за фол против Гомеса Верратти должны были удалить с поля.

"Это была красная карточка. Но это ничего не меняет. Выглядело это так, будто я не умею проигрывать. Но мне все равно. Я очень хорошо видел этот момент", - сказал главный тренер "Ливерпуля".

Лондонский "Тоттенхэм" одолел миланский "Интер" - 1:0 - и занял вторую строчку в таблице группы В. Впрочем, обе команды имеют равное количество очков. Итальянцы уступают англичанам по личным встречам. "Тоттенхэм" выйдет в плей-офф, если в игре с "Барселоной" наберёт больше очков, чем "Интер" в матче с "ПСВ".

"Барселона" - одна из лучших команд Европы. У нее невероятные игроки, и это будет тяжелая игра. Но у нас есть уверенность и вера в то, что мы можем победить", - заявил журналистам Маурисио Почеттино, главный тренер "Тоттенхэма".

Вничью - 2:2 - сыграли "Манчестер-Сити" и "Лион". В группе F "горожане" на первом месте и вряд ли опустятся ниже. Для выхода в плей-офф французы должны обыгрывать донецкий "Шахтер".

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 декабря.