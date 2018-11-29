"Espiritual": любовь и стены

"Espiritual" - это 15 новых песен, в том числе 6 дуэтов. Один из них - "Любовь во времена стен"- Абруноса исполняет вместе с мексиканской певицей и композитором Лилой Даунс.

"Мы живём во времена, когда повсюду возводятся стены. Нам их навязывают, а мы можем жить просто в любви. И эти два мира сосуществуют, мы - часть их, и нам самим нужно выбрать, на какой мы хотим быть стороне, - говорит певец. - Мне нужен был испанский голос, коренного жителя этого региона, кого-то знакового. Лила Даунс, выступающая против строительства стены на границе с Мексикой и в защиту мигрантов, именно такой человек".

Видеоролик был снят в Мексике: это документальные кадры, реальные люди, проблема, которая затрагивает всех. С Педро Абруносой спели также американка Люсинда Уильямс, португалки Ана Моура и Элиза Родригес, супруга экс-президента Франции Карла Бруни. Неповторимый отпечаток оставили в создании альбома британский перкуссионист Карл Ван Ден Боше и американский гитарист Грего Лиз.

"Я сделал запись с Карлой Бруни. Она прилетела прямо из Милана, с показа мод Dolce Gabana. Интересно было наблюдать, как она мгновенно сменила образ, вошла в роль, подчинившись указаниям режиссёра - в данном случае меня самого - и прекрасно исполнила песню, с восхитительной ясностью, чётко и быстро, держалась просто и естественно".