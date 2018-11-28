Греки требуют повышения зарплат и пенсий

Крупные города Греции, включая столицу страны Афины, в среду были охвачены акциями протеста. По призыву крупнейшего частного профсоюзного объединения Греции - Всеобщей конфедерации труда, на улицы вышли тысячи граждан. Демонстранты требовали социальных гарантий, повышения зарплат и пенсий, прекращения роста налогов.

Говорят демонстранты: "Я работаю в промышленном секторе последние 17 лет. Зарплата за это время уменьшилась на 50%. А льготы вообще исчезли. Обычный рабочий не может достойно жить. Выход из программы меморандумов с кредиторами - политическая вещь. Программа финансирования завершена, но мы это не почувствовали. Зарплаты по прежнему низкие. Это унизительно".

"Мы требуем восстановления практики заключения коллективных трудовых соглашений, установления минимальной зарплаты, повышения доходов. Так, чтобы рабочие могли жить. А сейчас у трудящихся не жизнь, а выживание".

14 ноября 24-часовую забастовку с аналогичными требованиями проводил Высший совет профсоюза госсектора.

Корресподент euronews Фэи Дулгери передает из Афин:

"После того, как Греция вышла из программы международной финансовой помощи, экономические показатели страны улучшились. Но введенные во время кризиса меры жесткой экономии, которые сильно ударили по грекам, все еще действуют. Профсоюзы призывают правительство изменить политику затягивания поясов и грозят новыми забастовками, если их требования не будут удовлетворены".