Последние выборы: первые экзит-полы

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует по итогам второго тура президентских выборов в Грузии. По данным опросов, проведённых телеканалами страны, она получает около 55% голосов.

Зурабишвили — формально независимый кандидат, поддержанный правящей партией. Во втором туре её соперником был Григол Вашадзе, представляющий сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. Оба нынешних кандидата занимали при Саакашвили пост министра иностранных дел.

Предвыборная кампания в Грузии была очень напряжённой. Явка во втором туре, по данным ЦИК, оказалась выше, чем в первом, по итогам которого лидирующих кандидатов разделяло меньше одного процента.

Согласно изменённой конституции страны, нынешнее голосование стало последними прямым выборами президента. С 2024 года избирать главу государства будет парламент.