Заканчивающийся год может занять четвёртое место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. За первые десять месяцев средняя температура по планете на один градус превысила показатели доиндустриальной эпохи. С таким заявлением выступили представители Всемирной метеорологической организации ООН. По их словам, критическим будет превышение в полтора градуса:
ВМО: осталось всего полградуса
ВМО: осталось всего полградуса
«В определённый момент в недалёком будущем наступит день, месяц или год, когда температура превысит отметку в полтора градуса. Затем этот показатель окажется постоянным, и температура будет расти уже от этой отметки. Этот факт, который мы постоянно стараемся донести до заинтересованных сторон, ещё больше подстёгивает необходимость договариваться», — сообщил директор отдела прогнозирования и адаптации ВМО Макс Дилли.
Неделю назад ВМО опубликовала ещё один доклад, согласно которому 2017 год стал рекордным по уровню концентрации углекислого газа в атмосфере. Этот параметр тесно связан с изменениями климата. По словам учёных, возможностей повлиять на него у человечества почти не осталось.