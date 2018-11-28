"Брексит" оказался дорогостоящим проектом: Лондон подсчитывает потери

Правительство Великобритании признало, что выход из ЕС грозит экономике королевства потерями. Из доклада следует, что при отказе от "брексита" ВВП Великобритании был бы на 9 процентов выше, чем при самом жестком сценарии выхода из союза. Потери от реализации нынешнего правительственного проекта "брексита" оцениваются почти в 5% ВВП.

Премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте с удовлетворением отзывалась о проекте соглашения о "брексите":

Как рассказывает министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, речь идёт о падении темпов развития: «Высокотехнологичное производство, сектор услуг, международные корпорации — всё это обеспечивает рост экономики. Но экономика при любом из сценариев "брексита" будет немного меньше, чем в случае, если бы мы остались в ЕС».

«Эти исследования показывают на самом деле, что мы добились самого лучшего соглашения для нашей экономики, оно, на мой взгляд, в полной мере выполняет задачу, которую британский народ поставил в ходе референдума».

Оппозиция оптимизм главы правительства не разделяет. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявляет, что предложения Мэй по "брекситу" навредят жителям Соединённого королевства:

«Опубликованные правительством экономические прогнозы не имеют никакого смысла. Ведь не существует никакого соглашения, чтобы можно было делать прогнозы. Есть лишь список пожеланий на 26 страниц. Министр финансов сказал, что её проект осложнит жизнь людей. Премьер-министр согласна с этим? Кажется, министра финансов не было на утренних консультациях».

Если парламент не поддержит проект соглашения о "брексите", Соединённому Королевству будут грозить жесткий выход из ЕС, досрочные выборы и, может быть, даже новый референдум.