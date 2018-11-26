Британцы дорого заплатят за "брексит"

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"Брексит" по одобренному соглашению к 2030 году приведет к падению ВВП Великобритании на 4%, что сравнимо с потерями экономики в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год.

"Брексит" без соглашения оказался еще дороже: по оценкам экспертов британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), в таком случае сокращение ВВП составило бы 5,5% или 140 миллиардов фунтов в год. Предложенные условия выхода приведут к падению объемов торговли между Великобританией и ЕС на 46%, прямые иностранные инвестиции сократятся на 21%.