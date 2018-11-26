"Брексит" по одобренному соглашению к 2030 году приведет к падению ВВП Великобритании на 4%, что сравнимо с потерями экономики в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год.
Британцы дорого заплатят за "брексит"
Британцы дорого заплатят за "брексит"
"Брексит" без соглашения оказался еще дороже: по оценкам экспертов британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), в таком случае сокращение ВВП составило бы 5,5% или 140 миллиардов фунтов в год.
Предложенные условия выхода приведут к падению объемов торговли между Великобританией и ЕС на 46%, прямые иностранные инвестиции сократятся на 21%.
Результаты исследования комментирует Вики Прайс, главный консультант расположенного в Лондоне Центра экономических и деловых исследований (CEBR):
"Объем инвестиций не повышается. В течении последних трех последних кварталов происходит снижение производственных капиталовложений. И это очень плохо для британской экономики, без этого невозможно добиться инноваций, повышения производительности, без этого усиливается отставание по отношению к конкурентам".
По прогнозам исследователей NIESR, причиной падения ВВП станут препятствия в сфере услуг, что сделает этот сектор экономики менее привлекательным. Процесс выхода страны из Евросоюза обойдется каждому британскому домохозяйству порядка более 100 фунтов стерлингов в год.
Исследование было проведено по заказу движения "Народный голос" ("People's vote"), требующего повторного референдума по "брекситу".