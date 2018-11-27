Суд в Симферополе санкционировал арест первой группы моряков с захваченных в Керченском проливе украинских катеров. Они стали фигурантами дела о незаконном пересечении границы. В Киевском районном суде Симферополя говорят, что должны определить меру пресечения для 24 военнослужащих, офицеров обещают доставить в суд в среду. Следствие просит заключить их под стражу до 25 января.
Российский суд отправляет украинских моряков под арест как преступников
Российский суд отправляет украинских моряков под арест как преступников
Киев требует немедленно вернуть всех моряков и захваченные катера на Украину. Франция призвала Россию уступить в этом вопросе. Глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что говорил об этом со своим российским коллегой:
«Я сказал Сергею Лаврову, что от России ожидают решения о скорейшем освобождении взятых под стражу и кораблей. Я также намерен обратиться с призывом к моему украинскому коллеге, чтобы он искал пути деэскалации напряжённости в регионе».
Москва возлагает ответственность за деэскалацию конфликта на украинскую сторону. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров:
«Если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву. И не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями».
Конфликт в Керченском проливе произошёл 25 ноября. Российские военные открыли огонь по украинским катерам, которые не остановились по требованию пограничников. Москва обвиняет Киев в провокации. Украина назвала произошедшее «очередным актом вооружённой агрессии» со стороны России.