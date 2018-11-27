Реакция ЕС и НАТО на керчинский инцидент

Европейский союз и НАТО готовят свои меры в ответ перекрытие Россией Керчинского пролива и захват её военными экипажей двух украинских бронекатеров и буксира.

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит возобновление свободного судоходства через Керчинский пролив и освободит захваченные суда», - сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич.

Журналисты спросили её, не собирается ли Евросоюз ужесточать санкции против России, к чему призывают некоторые депутаты Европарламента и официальные лица стран-членов.

«Любые ограничительные меры могут быть приняты только единогласно, - напомнила пресс-секретарь. - Мы работаем над этим, хотя уже действует целый ряд санкций за вмешательство в дела Украины и в связи с ситуацией в Крыму».

Через Босфор в Черное море могут заходить корабли НАТО, хотя небольшие, ненадолго и без тяжелых вооружений.

Брюссельский военный эксперт Бруно Лете советует использовать эту возможность для усиления давления на Россию:

«Я думаю, что НАТО следует серьёзно рассмотреть вопрос о расширении своего военного присутствия в Черном море, - сказал он. - Это была бы конкретная мера - чаще направлять военные корабли НАТО в важные портовые города Грузии или Украины, чтобы проявлять солидарность».

По линии НАТО американцы ведут подготовку украинских военных, поставляют им противотанковые ракеты «Джавелин». Сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» Майкл Карпентер хотел бы большего:

«США должны предоставлять Украине военную помощь, оборонительную по своей природе, например, радары, разведданные, средства наблюдения, чтобы украинцы знали об обстановке в своих водах, - сказал он. - Я бы рекомендовали поставлять им наземные противокорабельные ракеты для защиты Азовского побережья и литоральной зоны».

Эксперт предложил также поставлять Украине небольшие быстрые катера для её мелкого моря.