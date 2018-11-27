В Берлине открылась предновогодняя ярмарка

Месяц до новогодних торжеств: в Берлине открывается праздничный базар, ставший два года назад местом теракта, в котором погибли 11 человек. Власти говорят, что они приняли все возможные меры, чтобы усилить безопасность и не допустить повторения трагедии.

"Все это очень легко понять", - говорит этот турист из Ирландии. - "Тут есть даже мемориал, увековечивший память о жертвах. Мы довольны тем, что о нашей безопасности заботятся, никто не хочет повторения случившегося".

Мемориал на месте теракта, происшедшего 2 года назад на рождественской ярмарке в Берлине Фото Рейтер

А эта жительница Берлина говорит, что сам приход сюда для нее - что-то вроде терапии, она и детям говорит - "позабудьте про страх, давайте просто будем веселиться. И сразу на нас нисходит предрождественское настроение и ожидание подарков.

В ожидании праздника (сувениры на рождественской ярмарке в Берлине) Фото Рейтер

Рождественские ярмарки в Германии проводятся с 15-го века.

И каждый следующий год для торговцев становится лучше предыдущего, как говорит один из них: "У нас в прошлом году очень бойко шла торговля, мы хорошо заработали. Если повезет с погодой, то мы надеемся, что в этот раз результат будет как минимум не хуже. И эта ярмарка - самая безопасная ярмарка в мире".

"Берлинцы и туристы вновь тут, чтобы напомнить в первую очередь самим себе, что не собираются отступать от прежнего образа жизни, отдавая его добровольно страху. Но, с другой стороны, они согласны, что усиленные меры безопасности необходимы, чтобы праздник не превратился бы в драму. Местная газета так обозначила сегодняшнее настроение - "Крепкий дух глинтвейна, - передает из столицы Германии Эммануэль Шазе.



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