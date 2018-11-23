Непогода в лагере Мориа: беженцы просят о помощи

Обычного ливня, длившегося всего 20 минут, было достаточно, чтобы нарушить жизнь в миграционном лагере Мориа на острове Лесбос. Многие палатки затопило, улицы в грязи.

Фатишта Юсуфи приехала из Афганистана 4 месяца назад вместе с мужем и двумя детьми. 20-летняя девушка жалуется на невыносимые условия в лагере.

"Мы живем в палатке, которая не может нас защитить. Когда идет дождь, вода протекает внутрь - мы не можем спать нормально. Наша жизнь полна проблем. Мы проводим по несколько часов на улице, чтобы попасть к врачу. Такие же очереди и в пункте раздачи еды", - жалуется девушка.

На холме рядом с самым крупным греческим лагерем для беженцев нет ни отопления, ни электричества. Поэтому те, кто живет тут, прозвали его "джунглями"

Самые прагматичные уже начинают готовиться к зиме.

Этот беженец из Афганистана был когда-то актером и снялся в 7 фильмах. Он уехал из родной страны из-за процветающих там бедности и насилия. Теперь его главное желание - обеспечить достойное будущее для своих детей.

"Я бы хотел снова заняться актерской карьерой, но на самом деле мне все равно, где работать. Мне нужно кормить детей. Я хочу, чтобы они учились, чтобы у них была достойная жизнь. И работа сейчас для меня самое главное", - говорит мужчина.

Все беженцы в лагере Мориа задают один и тот же вопрос – "Когда же мы сможем уехать отсюда?" Многие уже попрощались с мечтой начать новую жизнь в Европе. Все, чего они просят - перевезти их на материк, где бы они смогли найти лучшие условия для жизни.