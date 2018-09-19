Лагерь Мориа: "Гуантанамо" для беженцев

"Непригодным для проживания, опасным для здоровья жителей и окружающей среды” объявили инспекторы по здравоохранению Мориа - лагерь для беженцев на острове Лесбос.
Количество отходов, превышающее все допустимые нормы, требующая ремонта канализационная система, полная антисанитария в жилых помещениях,.. - если греческие власти не устранят эти проблемы, то лагерь закроют уже в октябре.
Правозащитные организации давно бьют тревогу: лагерь Мориа рассчитан на 3200 беженцев и мигрантов. А в нечеловеческих условиях живут в нём почти в три раза больше людей.
"Каждый раз людям приходится стоять в очередях за едой по три-четыре часа. Например, чтобы позавтракать, они приходят сюда в два или три часа ночи и ждут до семи утра", - рассказывает один из жителей, приехавший из Афганистана.
Антисанитария - лишь вершина айсберга. В лагере регулярно происходят столкновения, беспорядки. Правозащитники сообщают о попытках самоубийства, случаях сексуального насилия, в том числе в отношении детей.
"Мы ехали сюда в поисках спасения. Но, к сожалению, здесь мы не в безопасности. Мы живём в очень плохих условиях. И днём, и ночью здесь происходят драки, люди убивают друг друга. Мы не желаем здесь оставаться. Семьи тем более хотят уехать отсюда как можно скорее. К тому же начинается похолодание", - жалуется ещё один афганский беженец.
По давлением общественности греческие власти все же согласились переместить с острова на материк 2 тысячи мигрантов уже в сентябре. Но это лишь капля в море, учитывая, что поток нелегалов, прибывающих на островов Лесбос, Хиос и Самос, не иссякает.
"Многочисленные случаи насилия, переполненность и ужасающие санитарные условия. Это Мория - лагерь для беженцев, который многие считают худшим в мире. Большинство обитателей и вовсе называют его тюрьмой, адом на земле и новым Гуантанамо", - передаёт с места событий наш корреспондент Апостолос Стаикос.